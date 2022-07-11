«Сократилось до ноля»: Производство «Спутника V» в России снизилось на 98%

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 12,2%. В тоже время поступают жалобы на отсутствие вакцины «Спутник Лайт».

«По отдельным позициям производство вакцин сократилось до ноля. К примеру, «ЭпиВакКорону» последний раз выпускали в декабре прошлого года. Самая массовая – «Спутник». Если сравнить январь-май 2021 года и этот же период 2022 года, то объем производства сократился на 98%. В мае вообще не выпускали, но в июне возобновилось производство. Всего в этом году выпустили 253 тысячи упаковок «Спутника», а в прошлом году больше 11 миллионов. Наблюдается небольшой рост производства «КовиВак», но это нишевая вакцина и всерьез рассчитывать на этот препарат нет смысла», - привел данные Беспалов.

Эксперт связывает снижение объемов производства вакцины с низким спросом на вакцинацию. Если он вновь будет расти, то заводы быстро мобилизуются.

«Производители пересмотрели свои планы по производству, сократились дистрибьюция, количество точек, где можно вакцинироваться. Если начнется очередной подъем заболеваемости, то спрос будет расти. Все к этому готово: мощности, препарат, производственный цикл занимает небольшой период времени. Мобилизовать поликлиники тоже труда не составит. Просто нужно понять сроки, когда может начаться подъем и заняться выпуском, поставками вакцины», - отметил Беспалов.

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в разговоре с НСН подтвердила, что вакцины «Спутник Лайт» нет с весны.

«Где-то с апреля. Кто хочет ревакцинироваться или привиться однократно, то может сделать укол первым или вторым компонентом вакцины «Спутник V». Врачи об этом знают», - уточнила Скорпилева.

Как рассказал НСН вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн, «Спутник Лайт» – это первый компонент «Спутника V».

«Можно сделать первый компонент, можно – оба. Вакцина бесплатна и всегда может быть дефицит, поэтому если предлагают два укола, то лучше два», - рекомендует Альтштейн.

Ранее НСН сообщала, что низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу для Москвы опасен новой вспышкой или даже пандемийной волной, но при условии, что попадется заразный штамм.

