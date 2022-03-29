«Пик в сентябре»: Иммунолог призвал россиян не пропустить ревакцинацию от COVID-19

Людям, которые проходили вакцинацию на пике прививочной кампании в конце прошлого года, следует ревакцинироваться уже в апреле-мае, однако от значительного всплеска заболеваемости может уберечь и прекращение сообщения с другими странами, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться из-за роста заболеваемости COVID-19 в мире. Он напомнил об увеличении числа заболевших коронавирусом в Китае и Европе, подчеркнув, что невозможно спрогнозировать, когда именно распространение болезни вновь может дойти до России.