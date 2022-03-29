«Пик в сентябре»: Иммунолог призвал россиян не пропустить ревакцинацию от COVID-19
Массовая ревакцинация в России должна начаться в апреле-мае, однако многие по-прежнему идут на нее неохотно и подвергают риску себя и своих близких, отметил иммунолог Владимир Болибок.
Людям, которые проходили вакцинацию на пике прививочной кампании в конце прошлого года, следует ревакцинироваться уже в апреле-мае, однако от значительного всплеска заболеваемости может уберечь и прекращение сообщения с другими странами, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться из-за роста заболеваемости COVID-19 в мире. Он напомнил об увеличении числа заболевших коронавирусом в Китае и Европе, подчеркнув, что невозможно спрогнозировать, когда именно распространение болезни вновь может дойти до России.
«Надо соблюдать сроки ревакцинации. Раз в шесть месяцев надо ее делать, потому что иммунитет, приобретаемый естественным путем, крайне нестойким оказался, к сожалению. Апрель-май – это сроки ревакцинации для тех, кто сделал прививку в ноябре-декабре, когда вводили QR-коды. Они сами могли убедиться, что в этом ничего страшного, и могут идти на ревакцинацию. Те, кто переболел, или у кого родственники тяжело болели или погибли, идут достаточно активно. Те, мимо кого всё прошло, так и продолжают [избегать]. На ревакцинацию организм реагирует гораздо легче. Все, кто у нас ее проходил, говорили об этом в один голос. Чем вакцинироваться? "Спутник V", "Спутник лайт", назальный "Спутник" – это то, что доказало свою эффективность. Не знаю, что есть в наличии в клиниках. Но большое количество людей не ревакцинируется. Политика такая: раз от меня ничего не требуют, то я не буду делать. Нового подъема заболеваемости избежать не удастся», - посетовал врач.
При этом иммунолог поддержал меры, принимаемые в Китае для предотвращения распространения коронавируса, и призвал тщательнее относиться к возможности завоза коронавируса теми россиянами, которые вернулись в страну уже после прекращения авиасообщения.
«Прервано сообщение с другими странами, соответственно, перемещение граждан за границу у нас маленькое. Все вот эти штаммы были завозные, у нас не было собственных мутаций. Вирус же завозят люди, которые ездят за границу и возвращаются! Народ в начале украинского кризиса массово выезжал, айтишников чуть ли не самолетами отправляли, и если они сейчас захотят вернуться, то с эпидемиологической точки зрения к этому надо относиться с настороженностью, обязательно ввести контроль, потому что мы видим, что в Китае сейчас творится. Понимаете, нас пугают количеством людей, которые попали на локдаун, но это политика Китая. Они борются с коронавирусом методами военной эпидемиологии. Там весь город превращен в госпиталь, в обсерватор, контролируют тех, кто заболел, даже если в легкой форме перенесет. Конечно, это оправданно при той плотности населения, которая есть в Китае. Можете представить, сколько потребуется коек для госпитализации в 25-миллионном Шанхае? Предотвратить всегда дешевле, чем потом бороться с последствиями», - объяснил Болибок.
Он также объяснил, когда россиянам ждать следующую волну коронавируса.
«У нас регулярные волны коронавируса повторялись с интервалом семь месяцев. Это связано с тем, что иммунитет, приобретенный за счет прививок и естественных контактов, держится не больше шести месяцев, потом начинает исчезать. С учетом того, что у нас пик по России был, по-моему, 11 февраля – прибавьте семь месяцев, это как раз сентябрь, когда ожидать следующий пик. У нас, кстати, и обычные ОРВИ так идут: первый всплеск в сентябре, потом идет сезонный подъем заболеваемости, который к марту завершается. Апрель-май-лето более-менее благополучно, потом опять. Как Земля к солнышку поворачивает туда-сюда, так и болезни. Ультрафиолет начинает появляться в воздухе, вырабатывается озон в приземном слое, а это естественный бактерицидный агент. Мы северная нация, мы хорошо восприимчивы к ультрафиолету, этим тоже надо пользоваться», - посоветовал врач.
Ранее власти Шанхая ввели самый масштабный локдаун за последние два года. Он связан со вспышкой заболеваемости коронавирусом. Власти ограничили движение общественного транспорта в городе и расширили локдауны в отдельных районах из-за роста числа больных.
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