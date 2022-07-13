Врач Продеус заявил, что COVID-19 стал самым изученным в мире вирусом
По его словам, другие исторически значимые вирусы не были изучены настолько досконально, все силы мирового научного сообщества были брошены на это.
Коронавирус стал самым изучаемым вирусом в истории науки, последние два с половиной года все силы мирового научного сообщества были брошены на это, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.
«За последние два с половиной года столько ресурсов, столько усилий науки было брошено на изучение коронавируса, на другие вирусы так не набрасывались в истории изучения науки как на коронавирус. Другие исторически значимые вирусы могут только позавидовать, хотя многие из них имели целые институты – например, институт гриппа и так далее. Коронавирус здесь вне конкуренции, мы знаем и понимаем много, но опять же не все. Если бы мир был более открытый без политических событий, коронавирус объединил бы мировую науку», - отметил он.
Россияне не спешат вакцинироваться и ревакцинироваться от коронавируса, это приводит к снижению коллективного иммунитета, заявил ранее врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН.
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