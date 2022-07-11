«Волна будет осенью»: Иммунолог назвал условия для вспышки коронавируса
Предсказывать волну коронавируса, как предсказывать погоду, но осенью она будет, сказал НСН врач Владимир Болибок.
Пока внезапная сильная вспышка коронавируса даже в Москве маловероятна, но подъем заболеваемости возможен, а осенью будет очередная волна, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее сообщалось, что в Москве, по данным оперштаба, снижается уровень коллективного иммунитета к коронавируса. В начале года он был выше 70%, а на 8 июля составлял только 12,2%.
«В России канал передачи вируса дети и подростки до 18 лет. Сейчас период каникул и у нас этот канал не очень активно функционирует. Потому говорить, что у нас складываются условия для внезапной сильной вспышки коронавируса даже в Москве нельзя. Подъем заболеваемости возможен, но резкая вспышка, как была в феврале-марте с Омикроном, маловероятна», - сказал Болибок.
Осенью, по словам эксперта, в России можно ожидать очередную волну заболеваемости.
«Предсказывать волну коронавируса, как предсказывать погоду. Мы знаем, что зима в итоге наступит, но попробуйте назвать день, когда выпадет снег. Волна коронавируса осенью будет. Судя по тому, что творится у европейцев, где и по 150, и 200 тысяч человек в сутки выявляются. Может быть и у нас такие цифры будут, как было в начале марте. Условия: дети ходят в школы, сады, все работают, отпуска закончились и пришел новый контагиозный штамм. Наименьшее зло, которое нас может ожидать, введение масочного режима, карантины в учебных заведениях, а если будет много заболевших, то переход на дистант. Вводить локдаун в нынешних условиях вряд ли кто-то начнет», - резюмировал Болибок.
Ранее НСН сообщала, что низкий уровень защиты от COVID-19 в Москве опасен вспышкой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 097 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 296 / сут.
- В ЛНР заявили о захвате в плен националистов из белорусского отряда «Волат»
- В России создадут общий реестр долгостроев
- Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos
- КГБ Белоруссии может получить право запрещать выезд за границу
- Хинштейн предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в РФ
- Перепись населения стартовала в Северодонецке
- Курсы евро и доллара практически сравнялись впервые за 20 лет
- Мурашко заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России
- В Курской области создадут батальон технического обеспечения для поддержки участников спецоперации
- ВС России уничтожили «Калибрами» хранилище с боеприпасами для РСЗО HIMARS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru