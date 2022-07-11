«Волна будет осенью»: Иммунолог назвал условия для вспышки коронавируса

Ранее сообщалось, что в Москве, по данным оперштаба, снижается уровень коллективного иммунитета к коронавируса. В начале года он был выше 70%, а на 8 июля составлял только 12,2%.

«В России канал передачи вируса дети и подростки до 18 лет. Сейчас период каникул и у нас этот канал не очень активно функционирует. Потому говорить, что у нас складываются условия для внезапной сильной вспышки коронавируса даже в Москве нельзя. Подъем заболеваемости возможен, но резкая вспышка, как была в феврале-марте с Омикроном, маловероятна», - сказал Болибок.

Осенью, по словам эксперта, в России можно ожидать очередную волну заболеваемости.

«Предсказывать волну коронавируса, как предсказывать погоду. Мы знаем, что зима в итоге наступит, но попробуйте назвать день, когда выпадет снег. Волна коронавируса осенью будет. Судя по тому, что творится у европейцев, где и по 150, и 200 тысяч человек в сутки выявляются. Может быть и у нас такие цифры будут, как было в начале марте. Условия: дети ходят в школы, сады, все работают, отпуска закончились и пришел новый контагиозный штамм. Наименьшее зло, которое нас может ожидать, введение масочного режима, карантины в учебных заведениях, а если будет много заболевших, то переход на дистант. Вводить локдаун в нынешних условиях вряд ли кто-то начнет», - резюмировал Болибок.

Ранее НСН сообщала, что низкий уровень защиты от COVID-19 в Москве опасен вспышкой.