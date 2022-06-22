«Она вернется»: Онищенко посоветовал Байдену готовиться к пандемии

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН сообщил, что пока нет научных данных о грядущей пандемии COVID-19, при этом он не исключил, что она все-таки состоится. 


Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключил, что в мире может появиться новая волна пандемии коронавируса.

Ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс готовиться к новой пандемии коронавируса и в зависимости от этого планировать бюджет. Онищенко согласился с американским лидером.

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«Байден сказал правильно. Будет еще не одна пандемия. Это неизбежно в истории, в эволюции. У нас каждые 10-20 лет происходит то грипп, то вот коронавирус вылез. Сейчас в очередь встала оспа обезьян. Строгих научных данных о том, что мы стоим в преддверии новой пандемии коронавируса, нет, но то, что она будет – это очевидно. Во-первых, надо оправиться от той, что еще не ушла. Эту пандемию никто не отменял. Надо готовиться, разрабатывать новые противовирусные препараты. Самое главное – сейчас нужно подвести строгие научные итоги того, что мы пережили за два с половиной года и, отталкиваясь от этого, уже определять задачи на будущее. И не важно, какая пандемия будет: короны или гриппа – она обязательно будет. Для этого нужно, чтобы появился вирус, который не будет реагировать на существующий у нас иммунитет. Таких вирусов пока нет», - отметил он.

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Бывший главврач также напомнил, что США больше других стран пострадали от коронавируса.

«Я бы на месте Байдена сначала поручил подвести тщательные научные итоги пандемии, потому что здесь речь не только о вакцинах и диагностиках, но и о принимавшихся мерах и работе с обществом. США сегодня – самая пострадавшая от коронавируса страна. Официальное число заболевших американцев больше чем в Индии, в которой население почти полтора миллиарда человек, и в любой другой стране. Переболевших в США – более 82 миллионов. Действительно, у господина Байдена есть основания тревожиться», - заключил Онищенко.

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Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что прививка от COVID-19 должна стать не обязательной, но всеобщей, потому что коронавирус не ушел и останется в будущем.

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