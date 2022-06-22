«Она вернется»: Онищенко посоветовал Байдену готовиться к пандемии

«Байден сказал правильно. Будет еще не одна пандемия. Это неизбежно в истории, в эволюции. У нас каждые 10-20 лет происходит то грипп, то вот коронавирус вылез. Сейчас в очередь встала оспа обезьян. Строгих научных данных о том, что мы стоим в преддверии новой пандемии коронавируса, нет, но то, что она будет – это очевидно. Во-первых, надо оправиться от той, что еще не ушла. Эту пандемию никто не отменял. Надо готовиться, разрабатывать новые противовирусные препараты. Самое главное – сейчас нужно подвести строгие научные итоги того, что мы пережили за два с половиной года и, отталкиваясь от этого, уже определять задачи на будущее. И не важно, какая пандемия будет: короны или гриппа – она обязательно будет. Для этого нужно, чтобы появился вирус, который не будет реагировать на существующий у нас иммунитет. Таких вирусов пока нет», - отметил он.