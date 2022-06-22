«Она вернется»: Онищенко посоветовал Байдену готовиться к пандемии
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН сообщил, что пока нет научных данных о грядущей пандемии COVID-19, при этом он не исключил, что она все-таки состоится.
Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключил, что в мире может появиться новая волна пандемии коронавируса.
Ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс готовиться к новой пандемии коронавируса и в зависимости от этого планировать бюджет. Онищенко согласился с американским лидером.
«Байден сказал правильно. Будет еще не одна пандемия. Это неизбежно в истории, в эволюции. У нас каждые 10-20 лет происходит то грипп, то вот коронавирус вылез. Сейчас в очередь встала оспа обезьян. Строгих научных данных о том, что мы стоим в преддверии новой пандемии коронавируса, нет, но то, что она будет – это очевидно. Во-первых, надо оправиться от той, что еще не ушла. Эту пандемию никто не отменял. Надо готовиться, разрабатывать новые противовирусные препараты. Самое главное – сейчас нужно подвести строгие научные итоги того, что мы пережили за два с половиной года и, отталкиваясь от этого, уже определять задачи на будущее. И не важно, какая пандемия будет: короны или гриппа – она обязательно будет. Для этого нужно, чтобы появился вирус, который не будет реагировать на существующий у нас иммунитет. Таких вирусов пока нет», - отметил он.
Бывший главврач также напомнил, что США больше других стран пострадали от коронавируса.
«Я бы на месте Байдена сначала поручил подвести тщательные научные итоги пандемии, потому что здесь речь не только о вакцинах и диагностиках, но и о принимавшихся мерах и работе с обществом. США сегодня – самая пострадавшая от коронавируса страна. Официальное число заболевших американцев больше чем в Индии, в которой население почти полтора миллиарда человек, и в любой другой стране. Переболевших в США – более 82 миллионов. Действительно, у господина Байдена есть основания тревожиться», - заключил Онищенко.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что прививка от COVID-19 должна стать не обязательной, но всеобщей, потому что коронавирус не ушел и останется в будущем.
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