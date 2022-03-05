«Туман в мозгу»: Иммунолог раскрыл частые постковидные симптомы

Врач Владимир Болибок заявил, что самое редкое осложнение после COVID-19 – это судороги конечностей. 


Наиболее частое осложнение после коронавируса – это «туман в мозгу». Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

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Ранее издание Ura.ru сообщило, что в Тюмени врачи вылечили восемь пациентов с тяжелым осложнением после коронавируса - мукормикозом («черной плесенью»). Болибок рассказал, что частым осложнением после COVID-19 может быть «потеря сил» и неясность сознания.

«Одно из самых характерных осложнений – "туман в мозгу" - "brain fog". Кроме того - сильная физическая слабость, вялость, "потеря жизненных сил". Часто - расстройства желудочно-кишечного тракта. И характерная для всех вариантов COVID-19, не только для "омикрона" - повышенная свертываемость крови», - отметил он.

При этом, по его словам, редким постковидным симптомом являются судороги.

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«В научной литературе судороги на фоне "омикрона" у детей разных возрастов описаны как крайне редкое явление. Взрослые пациенты тоже только два раза обращались по поводу судорог из-за Уханьского штамма. При этом среди инфекционных заболеваний судороги встречаются при столбняке и при бешенстве», - заключил Болибок.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что редкие осложнения после инфекционных заболеваний в виде грибковых болезней обычно возникают у людей с проблемным иммунитетом.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:МедицинаОмикрон-штаммЗдоровьеиммунологКоронавирус
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