«Туман в мозгу»: Иммунолог раскрыл частые постковидные симптомы

Ранее издание Ura.ru сообщило, что в Тюмени врачи вылечили восемь пациентов с тяжелым осложнением после коронавируса - мукормикозом («черной плесенью»). Болибок рассказал, что частым осложнением после COVID-19 может быть «потеря сил» и неясность сознания.

«Одно из самых характерных осложнений – "туман в мозгу" - "brain fog". Кроме того - сильная физическая слабость, вялость, "потеря жизненных сил". Часто - расстройства желудочно-кишечного тракта. И характерная для всех вариантов COVID-19, не только для "омикрона" - повышенная свертываемость крови», - отметил он.

При этом, по его словам, редким постковидным симптомом являются судороги.