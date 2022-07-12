«Не надо было отменять маски»: В России могут упустить начало новой волны коронавируса

Ранее оперштаб Москвы предложил столичным жителям носить медицинские маски в закрытых общественных местах, поскольку новые варианты «омикрона» передаются быстрее, чем более ранние.

«Не надо было отменять маски. Никакого повода, как я говорил раньше, для этого не было. Вслед за Европой пошли, но они наиболее вакцинированы, особенно в группах риска, но даже им, как видно, это не сильно помогло. Что касается рекомендации, то он сильно не поможет. У людей за полгода сложилось стереотипное мнение, что коронавирус является сезонной инфекцией, а пандемия закончилась, ограничения все отменены. Сделан и простой вывод, что вакцинация не нужна. Сейчас лето, сезон отпусков и люди не готовы в массе своей вернуться к маскам. Рекомендация необязательна к исполнению, но какое-то количество сознательных людей прислушаются, максимум 20%, остальные – нет. Потому большого влияния на эпидемиологический процесс это не окажет. Люди, которые будут носить маски, снизят для себя риски заболеть коронавирусом», - сказал Крючков.

При угрозе большой вспышки заболеваемости различные ограничения, по словам эксперта, будут вводиться медленно и потому есть шанс упустить начало новой волны.

«С учетом политической и экономической ситуаций вряд ли будут пытаться ввести комплексные эффективные меры. Их можно развернуть в начале сентября, но, думаю, делать этого не будут. Начнут поэтапно, медленно, не в полном объеме и опять упустят момент, когда очередную волну осенне-зимнюю можно будет сбить. О локдауне речи не идет, но нужно вводить масочный режим, дистанционное обучение, соблюдение социальной дистанции и ключевые элемент – вакцинация. Эти меры нужны в комплексе и сразу», - резюмировал Крючков.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о возможном подъеме заболеваемости COVID-19. Возможно, рост заболеваемости коронавирусом будет у тех, у кого нет иммунитета, и кто не вакцинирован.