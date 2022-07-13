Альтштейн: Новая волна коронавируса может прийти в Россию уже в июле
По словам вирусолога, она не будет такой значительной, как прошлая, поэтому с ней будет легче справиться.
Новая волна коронавируса может прийти в Россию к концу лета, но она не будет такой значительной, как зимой, заявил профессор вирусологии главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН.
«Заболеваемость волнами может повышаться и падать. Не исключено, что нынешняя мировая волна придет к нам, однако она не будет такой значительной, какая у нас была зимой и имела пик в январе месяца на уровне 200 тысяч в сутки. Летальность у последних вариантов тоже не повышена, поэтому я думаю, что мы с возможной волной, которая у нас может оказаться в июле-августе, вполне справимся. Она не будет такой значительной, и не будет сопровождаться большим числом смертей», - рассказал он.
ВОЗ предупреждает о новой глобальной волне ковида, по их данным, за две недели заболеваемость выросла на 30%. СМИ сообщают, что число новых случаев заражения коронавирусом в мире на прошлой неделе превысило 5,8 млн случаев. В России, по данным экспертов, заболеваемость Covid-19 выросла на 8,2% за неделю.
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