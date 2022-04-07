«От Захаровой до Моргенштерна»: Роскомнадзор наказал Google за «варварство» YouTube

ОТ ВАРВАРСТВА ДО ПОНУЖДЕНИЯ

Роскомнадзор неоднократно призывал Google разобраться с контентом на YouTube.

В частности, 6 апреля ведомство потребовало снять ограничения на брифинг Захаровой и объяснить причину их введения.

Реакция не последовало и 7 апреля Роскомнадзор объявил о «введении мер понуждения информирующего и экономического характера». В частности, введен запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о спецоперации на Украине. В частности, видео-хостинг не борется с распространением видео украинских экстремистов и националистов, которых Роскомнадзор насчитал более 12 тысяч.

Мария Захарова 6 марта назвала «варварством» блокировку записи ее брифинга.

«Сегодня видеохостинг YouTube совершил очередной акт неприкрытой цифровой цензуры в отношении верифицированного аккаунта МИД России. YouTube заблокировал доступ к записи моего брифинга от 17 марта. (…) Это же просто какое-то варварское нарушение основополагающих норм свободного доступа к информации со стороны площадки», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова предположила, что блокировка могла быть связана с озвученной на брифинге информацией о биолабораториях на Украине.

При этом она высказала мнение, что «хватит уже слов», и вместо призывов в благоразумию «пора переходить к делам, и не каким-то полумерам, а уже глобально».

При этом в пресс-служба YouTube пояснили «Интерфаксу», что запись брифинга Захаровой была удалена из-за нарушения политики видеохостинга «в отношении эпизодов насилия на Украине».