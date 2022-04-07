«От Захаровой до Моргенштерна»: Роскомнадзор наказал Google за «варварство» YouTube
Роскомнадзор запретил распространение рекламы Google, согласившись с возмущением Захаровой, впереди санкции за Моргенштерна, а «Чикен Карри» уже в кино.
Американская компания Google переполнила чащу терпения Роскомнадзора, который в четверг ввел в ее отношении «меры понуждения».
Причиной этого решения названы систематические нарушения, в числе которых распространение на YouTube фейков о спецоперации на Украине и «дискриминация» контента российских СМИ.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «варварством» блокировку ее брифинга на видеохостинге. Кроме того, Google ждет многомиллионный штраф за клип Моргенштерна.
ОТ ВАРВАРСТВА ДО ПОНУЖДЕНИЯ
Роскомнадзор неоднократно призывал Google разобраться с контентом на YouTube.
В частности, 6 апреля ведомство потребовало снять ограничения на брифинг Захаровой и объяснить причину их введения.
Реакция не последовало и 7 апреля Роскомнадзор объявил о «введении мер понуждения информирующего и экономического характера». В частности, введен запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о спецоперации на Украине. В частности, видео-хостинг не борется с распространением видео украинских экстремистов и националистов, которых Роскомнадзор насчитал более 12 тысяч.
Мария Захарова 6 марта назвала «варварством» блокировку записи ее брифинга.
«Сегодня видеохостинг YouTube совершил очередной акт неприкрытой цифровой цензуры в отношении верифицированного аккаунта МИД России. YouTube заблокировал доступ к записи моего брифинга от 17 марта. (…) Это же просто какое-то варварское нарушение основополагающих норм свободного доступа к информации со стороны площадки», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Захарова предположила, что блокировка могла быть связана с озвученной на брифинге информацией о биолабораториях на Украине.
При этом она высказала мнение, что «хватит уже слов», и вместо призывов в благоразумию «пора переходить к делам, и не каким-то полумерам, а уже глобально».
При этом в пресс-служба YouTube пояснили «Интерфаксу», что запись брифинга Захаровой была удалена из-за нарушения политики видеохостинга «в отношении эпизодов насилия на Украине».
АТАКА НА МИНОБОРОНЫ?
С началом спецоперации на Украине поисковая система Google перестала выдавать по новостным запросам новости российских информагентств РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс», изданий «Лента.ру» и «Газета.ру» и ряда других СМИ.
На поисковые запросы по актуальным темам даются в основном ссылки на СМИ, признанные в России иноагентами, и украинские СМИ, несмотря на то, что они и заблокированы в РФ.
5 апреля Google пришлось оправдываться за блокировку в поисковой выдаче для россиян сайтов Минобороны и МВД РФ.
Роскомнадзор потребовал незамедлительно снять ограничения в отношении сайтов госорганов.
При этом в Google заявили, что не предпринимали никаких действий в отношении сайта Минобороны, предположив, что он сам блокирует системы сервиса и не дает себя обнаружить.
На момент выхода материала поиск обоих сайтов через Google доступен.
ОТ ЦАРЬГРАДА ДО «ЧИКЕН КАРРИ»
Еще одна беда подкралась к Google откуда не ждали.
Как сообщил в четверг ТАСС, компании грозит штраф до 8 млн рублей за неудаление с YouTube клипа Моргенштерна «Розовое вино», в котором в РФ усмотрели пропаганду наркотиков.
1 апреля телеканал «Царьград» сообщил, что получил от Google 1 млрд рублей по иску о восстановлении его канала на YouTube. Канал был заблокирован в июле 2020 года, однако сейчас восстановлен.
В середине марта Роскомнадзор потребовал от компании Google в максимально короткие сроки снять ограничения, наложенные на YouTube-канал телеканала «Спас», на котором было более 1 млн подписчиков, однако он до сих пор не работает.
Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко сказал тогда Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ситуация с телеканалом «Спас» может стать «спусковым крючком» для блокировки YouTube в России.
26 марта YouTube заблокировал канал российских пранкеров Вована и Лексуса, позвонивших министру обороны Великобритании Бену Уоллесу от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. И это далеко не все примеры.
Многие считают блокировку в России YouTube неизбежной. Правда в Роскомнадзоре пообещали не блокировать ресурс, если он устранит нарушения и будет выполнять законы РФ.
Блогер-миллионник и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) признавался «Радиоточке НСН», что не сможет отказаться от YouTube, причем не как автор, а как зритель.
Со своей стороны, техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов), у YouTube-канала которого более 10 млн подписчиков, говорил НСН, что не видит ничего ужасного в блокировке ресурса.
Между тем, шоу российских ютуберов уже начали показывать в кино.
Первым участником проекта «Видеоблогеры в кино» стал YouTube-канал «Чикен Карри», комедийное шоу которого «Подземелья Чикен Карри» с участием Александра Гудкова, Никиты Кукушкина, Big Russian Boss и Гарика Харламова 4 апреля показали в московском кинотеатре «Октябрь».
«Друзья, спасибо вам огромное за вчерашнюю встречу и совместный просмотр! С вами очень комфортно! Обязательно повторим и сделаем истинную премьеру выпуска», - написали по итогам премьеры в Telegram-канале «Чикен Карри».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- Мишустин объявил о продлении программы туристического кешбэка до 15 апреля
- ЛДПР предложила переименовать в честь Жириновского Луков переулок в Москве
- Мишустин назвал заморозку активов РФ пиратством и грабежом
- «Трудно поддаётся пониманию». Песков оценил новые антироссийские санкции
- Россияне нашли замену западному кино
- Путин 7 апреля проведет совещание с постоянными членами Совбеза
- РЖД не погасили еврооблигации в срок из-за санкций
- Мишустин: Против России развязана экономическая война
- В Госдуме допустили признание криптовалюты имуществом
- В Кремле заявили, что Путин обязательно простится с Жириновским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru