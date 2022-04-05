Google опроверг блокировку сайта Минобороны РФ в поисковой выдаче

Американская компания Google опровергла блокировку выдачи в поисковике ссылки на сайт Минобороны РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

В компании заявили, что не выполняли никаких действий в отношении к этому сайту. В Google предположили, что сайт Минобороны блокирует системы сервиса и не дает их обнаружить.

Ранее Роскомнадзор (РКН) потребовал от Google немедленно снять ограничения на выдачу в поиске сайтов госорганов РФ. Согласно сообщению ведомства, при поиске не выдаются официальные сайты Минобороны РФ и МВД РФ.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Минобороны РФGoogle
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