Роскомнадзор запретит распространение рекламы Google и его ресурсов

Как отметили в Роскомнадзоре, такие меры будут приняты из-за «многочисленных нарушений российского законодательства».

По данным ведомства, принадлежащий Google видеохостинг YouTube распространяет фейки о ходе специальной военной операции РФ на Украине, не борется с распространением информации экстремистских организаций.

«На сегодняшний день неудаленными остается свыше 12 тыс. такого рода запрещенных материалов. Также с апреля 2020 года выявлено порядка 60 инцидентов, связанных с дискриминацией видеохостингом YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ограничения в отношении Google будут действовать до полного устранения корпорацией нарушений законодательства.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор составит протокол на интернет-энциклопедию «Википедия» и привлечет ресурс к административной ответственности за неудаление недостоверных материалов и другой запрещенной информации, напоминает «Свободная пресса».

