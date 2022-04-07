Google грозит штраф до 8 млн рублей за клип Моргенштерна на YouTube
Компании Google грозит до 8 млн рублей штрафа за клип рэпера Моргенштерна с информацией о наркотиках, опубликованный сервисом YouTube. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно материалам, представленным на заседании в 422-м мировом судебном участке Таганского района, против американской корпорации составлен протокол о неудалении владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств.
«Поводом послужила публикация на YouTube клипа Моргенштерна "Розовое вино". В соответствии с законом компании грозит штраф до 8 млн рублей», — отметили в суде.
Ранее стало известно, что в отношении артиста вновь возбудили административное дело о пропаганде наркотиков. По данным следствия, в видеоклипах Моргенштерн пропагандирует употребление наркотических веществ.
В феврале против рэпера возбудили административное дело о пропаганде наркотиков в клипах, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, пропаганду запрещенных веществ углядели в татуировках артиста.
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