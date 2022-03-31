Прорыв для молодёжи: В кинотеатрах запустят шоу блогеров

Показы видео от популярных блогеров в кино имеют все шансы понравиться молодой аудитории, сообщила в эфире НСН вице-президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Проскурякова. 

Пробный показ шоу известных блогеров на широком экране прошел с большим успехом, сообщила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров «КАРО» Ольга Проскурякова. Ранее сегодня в сети сообщили о старте проекта «Видеоблогеры в кино», в рамках которого шоу популярных блогеров покажут на больших экранах.

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«Этот проект рассчитан, в первую очередь, на молодежь - активных пользователей Интернета и любителей видеоконтента в Youtube. Однако по мере тестирования формата мы сможем подходить к сегментации зрительских ниш более гибко - посмотрим, насколько активно будет «заходить» аудитории эта новинка. Мы давно общаемся с блогерами, не так давно у нас проходили премьеры влога «Блогеры и дороги» Насти Ивлеевой, и это стало настоящим событием и прорывом для тех, кто привык смотреть на любимых героев только на маленьких экранах. Сейчас мы активно исследуем возможности дифференцирования контента, смотрим в сторону национальных киноиндустрий. Но уже сейчас нам есть, что предложить - в КАРО доступно более 70 фильмов из 15 стран самых разных жанров. Наиболее востребованным жанром в последний месяц остаются комедии и семейное кино - в это время люди нуждаются в положительных эмоциях», - рассказала Проскурякова.

Первым участником формата станет YouTube-проект «Чикен Карри». 4 апреля в киноцентре «Октябрь» выйдет новый эпизод комедийного ролплей-шоу «Подземелья Чикен Карри» и состоится встреча с его участниками и создателями. В выпуске «Человек в железной маске» появятся Александр Гудков, Никита Кукушкин, Гарик Харламов, BIG RUSSIAN BOSS и SQWOZ BAB.

В апреле на площадках сети будут выходить и другие эксклюзивные выпуски шоу, а также пройдут презентации, дискуссии с блогерами и многое другое.

Ранее крупнейшие голливудские кинокомпании приостановили показы фильмов в России.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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