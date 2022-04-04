Шнейдеров: Заплатят ли люди за блогеров в кинотеатрах?

Давид Шнейдеров : «Это очень хорошо. У Брюса Уиллиса болезнь, форма деменции. Блистательный в прошлом артист ушел из кино. И по-человечески поступили Джон Уилсон и Мо Мерфи, отозвав «Золотую малину» у Брюса Уиллиса», - резюмировал кинокритик.

Сооснователи антипремии "Золотая малина" Джон Уилсон и Мо Мерфи отозвали награду у Брюса Уиллиса после того, как стало о болезни артиста

Давид Шнейдеров : «Возможно, это хорошая идея. Единственное, как эти деньги будут окупаться? Боюсь, что никак. Но для дебюта это, может быть, вполне неплохо», - сказал он.

Давид Шнейдеров : «Интересно только, станут ли люди платить деньги за просмотр видеоблогеров, которых вполне можно посмотреть в интернете?» - задался вопросом собеседник.

Проект "Видеоблогеры в кино", который покажет контент популярных инфлюенсеров на большом экране, стартует 4 апреля в кинотеатрах "Каро". Первым участником нового формата станет YouTube-канал "Чикен Карри", который 4 апреля представит выпуск комедийного ролплей-шоу "Подземелья Чикен Карри" в киноцентре "Октябрь". Также состоится встреча с участниками и создателями шоу.

Давид Шнейдеров : «Прекрасно, что Тарковского любят и помнят в России. Мои любимые фильмы - это «Андрей Рублев» и «Иваново детство». Радостно, что многие из этих лент удастся увидеть на большом экране», - отметил критик.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.