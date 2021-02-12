Чего боится Путин? Президент не спешит прививаться от COVID-19
Российский лидер заявил, что отложит вакцинацию от коронавируса до конца лета или начала осени.
Президент России Владимир Путин пообещал, что сделает прививку от коронавируса после того, как проконсультируется с врачами, сообщили журналисты после встречи главы государства с руководителями российских СМИ. Также в плане главы государства стоят прививки от гриппа и пневмококка.
Путин заявил, что привьется в конце лета или в начале осени в связи с большим числом предстоящих поездок, уточняет газета «Коммерсант». При этом российский лидер заявил, что не собирается «обезьянничать» и прививаться перед камерами, как это делал ряд мировых лидеров, в том числе президент США Джо Байден.
В ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря президент говорил, что пока не делал прививку против COVID-19, объясняя это возрастом. «Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — сказал Путин. По словам 68-летнего президента, он «человек в этом смысле достаточно законопослушный» и прислушивается к рекомендациям специалистов.
В конце того же года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский лидер принял решение привиться против инфекции и обещал, что «в обозримой перспективе» Путин сам об этом сообщит.
Массовую вакцинацию россиян по поручению Путина в стране начали 18 января. Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН высказывал убеждение, что российская система здравоохранения к ней готова.
«Ничего сложного в этом нет. Специалисты имеются, подготовка или переподготовка не требует особых ресурсов. Российская вакцина не требует сверхоснащения в отличие от других. Самое главное, чтобы промышленность справилась с производством самой вакцины, а также чтобы ее можно было без проблем доставить в регионы», - отметил он.
Вместе с тем парламентарий отмечал, что выступает против поголовной вакцинации, подчеркнув, что вакцина до лета является экспериментальной.
«Отрицательно отношусь к этой идее. Это не предусмотрено законом, это нарушение прав. Кроме того, вакцина остается экспериментальной до начала лета, когда появятся первые надежные результаты», - сказал депутат.
Ранее Путин заявил, что вакцина «Спутник V» является «безусловным успехом наших ученых». По его словам, никакие другие препараты подобного рода не демонстрируют «такого уровня защиты и такой степени безопасности». Он подчеркнул, что российский препарат – лучший в мире. Вместе с тем президент добавил, что необходимо выяснить, как будет действовать «Спутник V» «в условиях множественности штаммов».
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, когда можно будет оценить эффективность вакцин от коронавируса.
«Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует высокую эффективность и безопасность. Она эффективна и уже работает, ей привито порядка 1 миллиона человек в России. Что касается ее доработки, то этот вопрос будет решается после эпидемиологических, вирусологических и иммунологических исследований как по оценке коллективного иммунитета, так и по изменениям самого вируса, его штаммов и их свойств. Массовая вакцинация оценивается в разные сроки, ранние и удаленные, но эффективность вакцинации нужно оценивать, когда вся планета выйдет на плато. Планета на него еще не вышла», - отметил Викулов.
По сообщению Российского фонда прямых инвестиций, свыше 1,5 млн человек в России вакцинировались от COVID-19 отечественным препаратом «Спутник V». Телеведущий Владимир Соловьев заявил в эфире НСН, что прививался им в прошлом году и не почувствовал на себе никаких побочных эффектов.
«Первый раз я прививался "Спутник V" в сентябре. Вторая прививка была, соответственно, чуть позже, через 21 день. После первой прививки я пошел бегать, хотя это и не рекомендовано. Потом мне показалось, что температура чуть поднялась, хотя термометр не показывал выше 36,8. После второй прививки я тоже два дня занимался спортом. Я каждый день занимаюсь спортом, я не меняю свои распорядки. Тоже чувствовал, что будто температура поднимается, но не дошло даже до отметки 36,9. По-видимому, никакой побочки у меня не было. Я доверяю нашей прививке, я очень доволен. Я делал это осознанно, выкладывал фото в Instagram. Все хорошо, все сработало», - подчеркнул он.
Число привившихся от коронавируса в мире впервые превысило число инфицированных. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил важность этой тенденции, напомнив, что столь заметное достижение было достигнуто за небольшой промежуток времени. Однако, по словам главы ВОЗ, три четверти всех прививок сделаны в 10 странах, что усугубляет неравенство в мире.
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