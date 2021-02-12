Чего боится Путин? Президент не спешит прививаться от COVID-19

Президент России Владимир Путин пообещал, что сделает прививку от коронавируса после того, как проконсультируется с врачами, сообщили журналисты после встречи главы государства с руководителями российских СМИ. Также в плане главы государства стоят прививки от гриппа и пневмококка.

Путин заявил, что привьется в конце лета или в начале осени в связи с большим числом предстоящих поездок, уточняет газета «Коммерсант». При этом российский лидер заявил, что не собирается «обезьянничать» и прививаться перед камерами, как это делал ряд мировых лидеров, в том числе президент США Джо Байден.

В ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря президент говорил, что пока не делал прививку против COVID-19, объясняя это возрастом. «Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — сказал Путин. По словам 68-летнего президента, он «человек в этом смысле достаточно законопослушный» и прислушивается к рекомендациям специалистов.

В конце того же года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский лидер принял решение привиться против инфекции и обещал, что «в обозримой перспективе» Путин сам об этом сообщит.