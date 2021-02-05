Число привившихся от COVID-19 впервые превысило число заразившихся
Число привившихся от коронавируса в мире впервые превысило число инфицированных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.
Гебрейесус отметил важность этой тенденции, напомнив, что столь заметное достижение было достигнуто за небольшой промежуток времени. Однако, по словам главы ВОЗ, три четверти всех прививок сделаны в 10 странах, что усугубляет неравенство в мире.
В ВОЗ призвали страны, которые сделали первый шаг к массовой вакцинации и привили работников здравоохранения, пожилых людей и тех, кто находится в зоне риска, "поделиться" препаратами с другими государствами. Гебрейесус добавил, что этот шаг является лучшим способом "защитить свое население".
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