Число привившихся от COVID-19 впервые превысило число заразившихся

Гебрейесус отметил важность этой тенденции, напомнив, что столь заметное достижение было достигнуто за небольшой промежуток времени. Однако, по словам главы ВОЗ, три четверти всех прививок сделаны в 10 странах, что усугубляет неравенство в мире.

В ВОЗ призвали страны, которые сделали первый шаг к массовой вакцинации и привили работников здравоохранения, пожилых людей и тех, кто находится в зоне риска, "поделиться" препаратами с другими государствами. Гебрейесус добавил, что этот шаг является лучшим способом "защитить свое население".

