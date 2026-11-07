Около 18,8 тысячи граждан Украины въехали в Россию с начала года
Почти 19 тысяч граждан Украины пересекли границу России за 9 месяцев текущего года, что на 6,5 тысячи меньше, чем за три квартала прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы статистики.
В январе-сентябре в страну въехали 18 788 украинцев. С частным визитом прибыли 17 921 из них, с деловой целью - 547, с целью работы - 91, туризма - 69, учебы - 130. При этом 28 человек пересекли российскую границу транзитом, двое прибыли как обслуживающий персонал.
За аналогичный период в прошлом году в РФ въехало на 6 564 украинцев больше. Большинство - 23 867 человек - заявляли о частной цели визита.
Ранее стало известно, что 1386 граждан Украины попросили убежища в России в первой половине 2026 года.
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