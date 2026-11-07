Премьер Словакии заявил о готовности оспаривать возможный запрет на нефть из России
Словакия может обратиться в суд Евросоюза, если Еврокомиссия потребует отказа от нефти из России. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает РИА Новости.
Как отметил политик, Братислава подала иск против ЕК из-за программы по отказу от российских энергоресурсов, которая предполагает прекращение в 2027 году поставок газа из РФ в Словакию.
«Если придет решение, что должны быть прекращены окончательно и поставки нефти, мы будем по всей видимости и это решение атаковать в соответствующем суде», — подчеркнул Фицо.
Между тем глава МИД Венгрии Анита Орбан анонсировала отказ республики от российских энергоносителей.
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