Премьер Словакии заявил о готовности оспаривать возможный запрет на нефть из России

Словакия может обратиться в суд Евросоюза, если Еврокомиссия потребует отказа от нефти из России. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Как отметил политик, Братислава подала иск против ЕК из-за программы по отказу от российских энергоресурсов, которая предполагает прекращение в 2027 году поставок газа из РФ в Словакию.

«Если придет решение, что должны быть прекращены окончательно и поставки нефти, мы будем по всей видимости и это решение атаковать в соответствующем суде», — подчеркнул Фицо.

Между тем глава МИД Венгрии Анита Орбан анонсировала отказ республики от российских энергоносителей.

