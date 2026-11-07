В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Об этом заявили в оперативном штабе Белгородской области.

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Из-за детонации загорелись балконы в нескольких квартирах. На месте работают оперативные службы, пожарные расчеты приступили к тушению возгорания.

«На данный момент информация о пострадавших не поступала», - подчеркнули в оперштабе.

Ранее стало известно, что в Белгородской области в результате атак ВСУ шесть человек погибли, еще 13 пострадали.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьБелгород

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