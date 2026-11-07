В Парагвае задержали экс-президента страны
7 ноября 202604:30
Юлия Савченко
Бывшего президента Парагвая Сантьяго Пенью задержали в республике. Об этом сообщила газета ABC Color.
Политик был задержан в своей частной резиденции в Асунсьоне. Пенья получил уведомление об ордере на арест, затем к нему приехала полиция.
Ранее парламент Парагвая объявил импичмент Пенье на фоне кризиса вокруг банка Ueno Bank, заморозившего счета миллионов клиентов. Оппозиция подала уголовный иск против экс-президента, его обвиняют в незаконном обогащении, злоупотреблении влиянием, нецелевом использовании средств.
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