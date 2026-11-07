Парламент Парагвая объявил импичмент президенту страны
Сенат Парагвая единогласно признал президента республики Сантьяго Пенью виновным в рамках процедуры импичмента и отстранил его от должности. Об этом пишет РИА Новости.
Процедуру инициировали на фоне кризиса вокруг банка Ueno Bank из бизнес-группы, акционером которой ранее был президент. Организация не справилась с обязательствами и заморозила счета миллионов клиентов, это спровоцировало массовые протесты в Асунсьоне. На фоне скандала вокруг Ueno Bank Пенья подал в отставку. Оппозиция утверждала, что президент таким образом пытался избежать импичмента и стать сенатором. Это предоставило бы политику иммунитет и помешало бы любому возможному уголовному расследованию против него. Импичмент снимает иммунитет с отстраненного президента.
Оппозиция подала уголовный иск против Пеньи. Политика обвинили в незаконном обогащении, злоупотреблении влиянием и нецелевом использовании денег.
Сантьяго Пенья занимал пост президента Парагвая с 2023 года.
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