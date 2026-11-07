В США задержан мигрант из Венесуэлы, угрожавший убить Трампа

Секретная служба США задержала у Белого дома нелегального мигранта из Венесуэлы, угрожавшего убить американского президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на министерство внутренней безопасности.

В штате Пенсильвания задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа

По данным канала, нелегала обнаружили в угнанном автомобиле с несколькими единицами огнестрельного оружия.

«Как сообщается, он угрожал убить президента Дональда Трампа», - отмечает СМИ.

Задержанный странно себя вел, он рассказал Секретной службе, что слышал голоса, которые приказывали ему приехать в Вашингтон и убить главу государства.

Ранее жителя Лос-Анджелеса задержали за угрозы в адрес Дональда Трампа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампСША

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