В США задержан мигрант из Венесуэлы, угрожавший убить Трампа
Секретная служба США задержала у Белого дома нелегального мигранта из Венесуэлы, угрожавшего убить американского президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на министерство внутренней безопасности.
По данным канала, нелегала обнаружили в угнанном автомобиле с несколькими единицами огнестрельного оружия.
«Как сообщается, он угрожал убить президента Дональда Трампа», - отмечает СМИ.
Задержанный странно себя вел, он рассказал Секретной службе, что слышал голоса, которые приказывали ему приехать в Вашингтон и убить главу государства.
Ранее жителя Лос-Анджелеса задержали за угрозы в адрес Дональда Трампа.
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