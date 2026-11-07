Путин передал еще три актива группы JTI во временное управление
Президент Владимир Путин передал под внешнее управление еще три российских актива табачного конгломерата Japan Tobacco Inc (JTI). Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
Российский лидер принял решение о передаче во временное управление всех акций АО «Переславль-Табак», ООО «Дж.Т.И. Инновационные продукты» и ООО «Дж.Т.И. Россия», которые принадлежали JTI Investments Sarl. Активы переданы компании «Промышленные активы».
Ранее Владимир Путин передал под внешнее управление доли JTI в ООО «Донской табак», «Переславль-табак», «JTI Елец», «Крес Нева» и «Петро», сообщает «Радиоточка НСН».
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