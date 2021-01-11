1,5 млн россиян привились «Спутником V»

Свыше 1,5 млн человек в России вакцинировались от COVID-19 отечественным препаратом «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

6 января говорилось о вакцинации 1 млн человек, в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз вакцины от коронавируса.

Автор агентства Bloomberg Сэм Фазели назвал причины, по которым, он считает, можно доверять российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Аналитик напомнил, что «Спутник V» прошёл третью фазу клинических испытаний. Эффективность препарата превышает 90%. Во время испытаний вакцина не вызвали тяжёлого течения заболевания.

Напомним, «Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Более 50 государств уже подали заявки на покупку 1,2 млрд доз вакцины.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусПрививкаВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры