При обрушении здания в центре Сан-Паулу пострадали 17 человек

Четырехэтажное здание обрушилось в центральной части Сан-Паулу в Бразилии, пострадали почти 20 человек. Об этом сообщил портал G1.

ЧП произошло в районе Брас. Предположительно, в здании находился магазин одежды.

«По предварительным данным... 17 человек уже покинули здание и получают медицинскую помощь», - указано в сообщении.

Спасатели ведут разбор завалов. Причины обрушения неизвестны.

Ранее в турецком Стамбуле частично обрушился многоэтажный жилой дом, под завалами оказались люди.

