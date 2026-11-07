При обрушении здания в центре Сан-Паулу пострадали 17 человек
7 ноября 202602:40
Юлия Савченко
Четырехэтажное здание обрушилось в центральной части Сан-Паулу в Бразилии, пострадали почти 20 человек. Об этом сообщил портал G1.
ЧП произошло в районе Брас. Предположительно, в здании находился магазин одежды.
«По предварительным данным... 17 человек уже покинули здание и получают медицинскую помощь», - указано в сообщении.
Спасатели ведут разбор завалов. Причины обрушения неизвестны.
Ранее в турецком Стамбуле частично обрушился многоэтажный жилой дом, под завалами оказались люди.
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