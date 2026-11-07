Маск предложил перенести серверы и дата-центры для ИИ в космос

Бизнесмен Илон Маск заявил о необходимости перенести на околоземную орбиту серверы и вычислительные центры для развития искусственного интеллекта. Об этом он рассказал в интервью инвестору Рону Барону, передает РИА Новости.

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«Чтобы выйти на масштаб в тераватт в год или... 200 гигаватт в год, действительно необходимо уходить в космос, потому что на Земле просто не хватит энергии, чтобы реалистично обеспечить такие объемы», - указал миллиардер.

По словам Маска, в США среднее потребление электроэнергии составляет около 500 гигаватт, для добавления даже 200 гигаватт в год под нужды ИИ потребовалось бы расширение мощностей энергосистемы на 40% ежегодно. Бизнесмен подчеркнул, что это нереально.

Главным источником питания для дата-центров на орбите Маск назвал солнечные панели. В космосе фотоэлементы вырабатывают на 30% больше энергии из-за отсутствия атмосферного рассеивания, а их нахождение на орбите позволяет постоянно держать их повернутыми к Солнцу и избавляет от необходимости использовать массивные аккумуляторы.

По словам бизнесмена, при снижении стоимости вывода полезной нагрузки ракетами Starship генерация энергии и вычислительные центры в космосе окажутся значительно дешевле, чем аналоги на Земле.

Ранее Илон Маск выразил обеспокоенность отсутствием признаков существования во Вселенной инопланетян.

