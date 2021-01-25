«Разрешить все!» Онищенко призвал снять ограничения из-за COVID-19

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, будут «аккуратно сниматься». Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, «эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется»

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН пояснил, что темпы снятия ограничений зависят от ответственности людей.

«Если бы мы были ответственными людьми, их можно было снять давно. Но сегодня есть вакцина. И по мере того, как будет накапливаться количество людей, прошедших вакцинацию, будут снимать ограничения. В Москве, как сообщают, 220 тысяч человек получили полный цикл иммунизации. Этих людей уже не надо так строго ограничивать с точки зрения посещения культурных мероприятий. Если это молодые люди, им вполне можно и без масок ходить. Для людей более старшего возраста еще могут быть сомнения, выработался ли должным образом иммунитет», - отметил Онищенко.