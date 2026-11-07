В Оренбургской области три человека погибли в ДТП с участием лошадей

Автомобиль совершил наезд на лошадей в Акбулакском районе Оренбургской области, в результате погибли три человека. Об этом рассказали в региональном управлении МВД .

Инцидент произошел на 111-м километре трассы Казань-Оренбург-Акбулак-граница Республики Казахстан. Водитель Chery Tiggo 9 при движении по дороге столкнулся с лошадьми.

«Водитель и два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, один пассажир находится в тяжелом состоянии», - указали в МВД.

Ранее в Орловской области легковушка наехала на лося и вылетела в кювет, погибли три человека.

