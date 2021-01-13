Эксперимент на россиянах. В Госдуме ответили на массовую вакцинацию
Член комитета Госдумы по охране здоровья в эфире НСН рассказал, готова ли российская система здравоохранения к массовой вакцинации от коронавируса, объявленной Путиным.
Президент России Владимир Путин поручил перейти от масштабной вакцинации граждан к массовой. В ответ на это вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что более широкая вакцинация начнется с понедельника, 18 января.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН рассказал, готова ли российская система здравоохранения к массовой вакцинации.
«Ничего сложного в этом нет. Специалисты имеются, подготовка или переподготовка не требует особых ресурсов. Российская вакцина не требует сверхоснащения в отличие от других. Самое главное, чтобы промышленность справилась с производством самой вакцины, а также чтобы ее можно было без проблем доставить в регионы», - отметил он.
Парламентарий добавил, что выступает против поголовной вакцинации.
«Отрицательно отношусь к этой идее. Это не предусмотрено законом, это нарушение прав. Кроме того, вакцина остается экспериментальной до начала лета, когда появятся первые надежные результаты», - сказал депутат.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире НСН согласился с коллегой, отметив, что вакцинация не должна становиться обязательной для всех.
«У нас есть профессии, для которых вакцинация обязательна. Например, это врачи и учителя. При иммунной прослойке в 70% начнется самопроизвольное торможение эпидемии. При 80% она вообще остановится», - напомнил он.
Ранее Путин заявил, что вакцина «Спутник V» является «безусловным успехом наших ученых». По его словам, никакие другие препараты подобного рода не демонстрируют «такого уровня защиты и такой степени безопасности». Он подчеркнул, что российский препарат – лучший в мире. Вместе с тем президент добавил, что необходимо выяснить, как будет действовать «Спутник V» «в условиях множественности штаммов».
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