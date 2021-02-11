«Не хочу обезьянничать»: Путин предположил, что привьется от COVID-19 летом или осенью

Владимир Путин рассказал, почему до сих пор не сделал прививку от коронавируса. Во время встречи с главредами российских СМИ президент сообщил, что может привиться от COVID-19 в конце лета или начале осени – когда у него начнется «активное время» с большим количеством поездок, пишет «Коммерсантъ».

Также российский лидер отметил, что в его прививочном плане есть прививки от гриппа и пневмококка. По этой причине, перед тем, как вакцинироваться от коронавируса, ему предстоит посоветоваться с врачами.

Владимир Путин добавил, что не собирается «обезьянничать» и делать прививку перед камерами. Напомним, ранее Джо Байден публично привился от COVID-19 до своей инаугурации. В декабре так же сделал вице-президент США Майк Пенс и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.