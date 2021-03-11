Не тормози. Объявившему войну Twitter Роскомнадзору припомнили провал с Telegram
Российские власти начали беспощадную борьбу с нежелающей удалять незаконный контент социальной сетью. Борьбу беспощадную и, по мнению экспертов, бессмысленную.
Twitter отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить его работу. В заявлении компании говорится, что она выступает в защиту «открытого интернета по всему миру» и глубоко обеспокоена «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».
Утром 10 марта Роскомнадзор объявил, что будет проводить замедление работы социальной сети Twitter. Решение объяснили отказом компании удалять со своих страниц запрещенную в России информацию.
Замедление продолжится до тех пор, пока весь запрещенный контент не будет удален. Если же сервис продолжит игнорировать требования, к нему будут применены более жесткие меры, вплоть до блокировки, пригрозил Роскомнадзор.
Сразу после заявления РКН о замедлении пользователи Twitter стали жаловаться на проблемы в работе сервиса. Тут же оказались недоступны ресурсы президента России, правительства страны, Государственной Думы, Совета Федерации, самого Роскомнадзора, Минэкономразвития и других ведомств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проверил работу сайтов Кремля и правительства, после чего рассказал, что «у него всё работает». В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поспешили заявить, что сбои в работе сайтов российских госорганов и действия Роскомнадзора в отношении соцсети Twitter никак не связаны.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил, что блокировки интернет-сайтов в современном мире в принципе лишены смысла.
«Роскомнадзор принял решение о замедлении скорости доступа к Twitter, и сбой в работе сайтов госорганов мог быть вызван именно этим. С другой стороны, это мог быть и хакерский заход по дестабилизации работы сайтов Госдумы и других учреждений. Нужно понимать, что Twitter, в отличие от других соцсетей, не требует больших скоростей для своей работы, так как вес контента, по большому счету, занимает очень мало и замедление не скажется на его работе. Так что замедление работы Twitter – не самая благодарная почва для Роскомнадзора, особенно после ситуации с попытками блокировки мессенджера Telegram», - сказал Кусков.
Глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН объяснил отказ Роскомнадзора от немедленной блокировки соцсети.
«У нас нет мягких рычагов влияния на зарубежные компании. Это триггерная история – или блокировать, или нет. Выбран путь показать серьезность наших намерений. Возможно, Роскомнадзор стесняется повторить опыт Telegram или боится, что Twitter начнет активно противодействовать, как Павел Дуров. Потому что опыт неудачной блокировки все-таки сказывается», - отметил Клименко.
По его мнению, правильный путь в этой ситуации только один: в юрисдикции, где живет Twitter и Facebook, нанимать юридические компании и там судиться.
«Единственный метод, который понимают международные компании, - это право. Это долгий процесс. Но у нас история с соцсетями тянется уже пятый год. Если бы мы не придумывали непонятных законов имени Сергея Боярского, а вместо этого потратили время на наём хорошей юридической фирмы на Западе, то этот путь был бы понятен. Для них любые претензии с деньгами - это важно. Это вопросы с акционерами, это гринмейл. Но мы почему-то идти этим путем не хотим. А решения наших судов для них не имеют никакого значения. А подать иск к Facebook на 200 млн долларов там за неисполнение наших законов – это была бы переговорная позиция. Других путей нет. Мы не бенефициары Facebook, не его акционеры, а поступить как Китай, мы тоже не можем. То есть, наверное, можем, но это никому не нравится», - заключил эксперт.
Суть обвинений Роскомнадзора в том, что Twitter с 2017 года не удаляет контент, «склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию» и информацию об использовании наркотиков. Всего Роскомнадзор за это время направил Twitter более 28 тысяч требований об удалении запрещенного контента, но 3168 материалов так и не были удалены. В ответ в Twitter заявили, что сервис придерживается принципа «абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей», а правила сервиса запрещают публикацию призывов к самоубийству.
Но претензии к соцсетям касаются не только недопустимого сексуального контента, хотя об этом говорят не так активно. Соцсетям Facebook и Twitter грозят штрафы за отказ удалить информацию, в которой подростков призывают выйти на несанкционированную акцию в Москве. Сумма штрафов - примерно 12 миллионов рублей. На 8 миллионов есть претензии к Telegram. Социальную сеть «ВКонтакте» мировой суд в Санкт-Петербурге уже оштрафовал. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, штраф выписан за несвоевременное удаление информации с призывом участвовать в несогласованной акции.
В конце 2020 года президент России Владимир Путин призвал МВД активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. По его словам, подобные призывы являются нарушением закона и на них необходимо реагировать.
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