Не тормози. Объявившему войну Twitter Роскомнадзору припомнили провал с Telegram

Twitter отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить его работу. В заявлении компании говорится, что она выступает в защиту «открытого интернета по всему миру» и глубоко обеспокоена «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».

Утром 10 марта Роскомнадзор объявил, что будет проводить замедление работы социальной сети Twitter. Решение объяснили отказом компании удалять со своих страниц запрещенную в России информацию.

Замедление продолжится до тех пор, пока весь запрещенный контент не будет удален. Если же сервис продолжит игнорировать требования, к нему будут применены более жесткие меры, вплоть до блокировки, пригрозил Роскомнадзор.

Сразу после заявления РКН о замедлении пользователи Twitter стали жаловаться на проблемы в работе сервиса. Тут же оказались недоступны ресурсы президента России, правительства страны, Государственной Думы, Совета Федерации, самого Роскомнадзора, Минэкономразвития и других ведомств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проверил работу сайтов Кремля и правительства, после чего рассказал, что «у него всё работает». В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поспешили заявить, что сбои в работе сайтов российских госорганов и действия Роскомнадзора в отношении соцсети Twitter никак не связаны.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил, что блокировки интернет-сайтов в современном мире в принципе лишены смысла.

«Роскомнадзор принял решение о замедлении скорости доступа к Twitter, и сбой в работе сайтов госорганов мог быть вызван именно этим. С другой стороны, это мог быть и хакерский заход по дестабилизации работы сайтов Госдумы и других учреждений. Нужно понимать, что Twitter, в отличие от других соцсетей, не требует больших скоростей для своей работы, так как вес контента, по большому счету, занимает очень мало и замедление не скажется на его работе. Так что замедление работы Twitter – не самая благодарная почва для Роскомнадзора, особенно после ситуации с попытками блокировки мессенджера Telegram», - сказал Кусков.

Глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН объяснил отказ Роскомнадзора от немедленной блокировки соцсети.

«У нас нет мягких рычагов влияния на зарубежные компании. Это триггерная история – или блокировать, или нет. Выбран путь показать серьезность наших намерений. Возможно, Роскомнадзор стесняется повторить опыт Telegram или боится, что Twitter начнет активно противодействовать, как Павел Дуров. Потому что опыт неудачной блокировки все-таки сказывается», - отметил Клименко.