«Страх или стеснение». Клименко объяснил полумеры Роскомнадзора по Twitter
Глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента по развитию интернета в эфире НСН объяснил отказ Роскомнадзора от немедленной блокировки соцсети.
Роскомнадзор (РКН) объявил о «замедлении» работы соцсети Twitter с 10 марта. Как заявило ведомство, ресурс отказывается удалять противоправный контент, поэтому РКН приступил к «первичному замедлению скорости работы сервиса «согласно регламенту». Как сообщили в ведомстве, «замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств». В дальнейшем возможна полная блокировка Twitter, если он не согласится выполнять требования Роскомнадзора.
Глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН объяснил отказ Роскомнадзора от немедленной блокировки соцсети.
«У нас нет мягких рычагов влияния на зарубежные компании. Это триггерная история – или блокировать, или нет. Выбран путь показать серьезность наших намерений. Я не понимаю, какая разница для Twitter, будет он у нас заблокирован или нет. Он либо будет исполнять наши решения, либо не будет. Возможно, Роскомнадзор стесняется повторить опыт Telegram или боится, что Twitter начнет активно противодействовать, как Павел Дуров. Потому что опыт неудачной блокировки все-таки сказывается», - отметил Клименко.
Он указал, что у РКН нет уверенности, что Twitter пойдет на условия российского правительства, так как совершать необратимые шаги никому не хочется.
«После Twitter встанет вопрос, что делать дальше. Потому что помимо Twitter у нас еще Facebook. С «ТикТоком», как я понимаю, все утряслось. Даже по его ленте видно, что китайцы понимают, что такое исполнение законов на территории чужой страны. Они сами себя так не ведут и другим не дают. Но у нас еще много других соцсетей, и у Роскомнадзора не самый легкий выбор, что делать. История с замедлением в юридическом смысле странноватая. У нас уже был опыт с Telegram и LinkedIn. Опыт блокировки оказался неэффективным, он не подействовал на игроков рынка. Другие соцсети будут с удовольствием наблюдать, но объективных способов давления на них у нас нет», - пояснил собеседник НСН.
По его мнению, правильный путь в этой ситуации только один: в юрисдикции, где живет Twitter и Facebook, нанимать юридические компании и там судиться.
«Единственный метод, который понимают международные компании, - это право. Это долгий процесс. Но у нас история с соцсетями тянется уже пятый год. Если бы мы не придумывали непонятных законов имени Сергея Боярского, а вместо этого потратили время на наём хорошей юридической фирмы на Западе, то этот путь был бы понятен. Для них любые претензии с деньгами - это важно. Это вопросы с акционерами, это гринмейл. Но мы почему-то идти этим путем не хотим. А решения наших судов для них не имеют никакого значения. А подать иск к Facebook на 200 млн долларов там за неисполнение наших законов – это была бы переговорная позиция. Других путей нет. Мы не бенефициары Facebook, не его акционеры, а поступить как Китай, мы тоже не можем. То есть, наверное, можем, но это никому не нравится», - заключил эксперт.
На момент написания материала в работе Twitter, в том числе на мобильных устройствах, изменений не наблюдалось. Вместо этого оказался недоступен сайт Роскомнадзора rkn.gov.ru.
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