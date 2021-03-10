«Страх или стеснение». Клименко объяснил полумеры Роскомнадзора по Twitter

Он указал, что у РКН нет уверенности, что Twitter пойдет на условия российского правительства, так как совершать необратимые шаги никому не хочется.

«После Twitter встанет вопрос, что делать дальше. Потому что помимо Twitter у нас еще Facebook. С «ТикТоком», как я понимаю, все утряслось. Даже по его ленте видно, что китайцы понимают, что такое исполнение законов на территории чужой страны. Они сами себя так не ведут и другим не дают. Но у нас еще много других соцсетей, и у Роскомнадзора не самый легкий выбор, что делать. История с замедлением в юридическом смысле странноватая. У нас уже был опыт с Telegram и LinkedIn. Опыт блокировки оказался неэффективным, он не подействовал на игроков рынка. Другие соцсети будут с удовольствием наблюдать, но объективных способов давления на них у нас нет», - пояснил собеседник НСН.

По его мнению, правильный путь в этой ситуации только один: в юрисдикции, где живет Twitter и Facebook, нанимать юридические компании и там судиться.

«Единственный метод, который понимают международные компании, - это право. Это долгий процесс. Но у нас история с соцсетями тянется уже пятый год. Если бы мы не придумывали непонятных законов имени Сергея Боярского, а вместо этого потратили время на наём хорошей юридической фирмы на Западе, то этот путь был бы понятен. Для них любые претензии с деньгами - это важно. Это вопросы с акционерами, это гринмейл. Но мы почему-то идти этим путем не хотим. А решения наших судов для них не имеют никакого значения. А подать иск к Facebook на 200 млн долларов там за неисполнение наших законов – это была бы переговорная позиция. Других путей нет. Мы не бенефициары Facebook, не его акционеры, а поступить как Китай, мы тоже не можем. То есть, наверное, можем, но это никому не нравится», - заключил эксперт.

На момент написания материала в работе Twitter, в том числе на мобильных устройствах, изменений не наблюдалось. Вместо этого оказался недоступен сайт Роскомнадзора rkn.gov.ru.

