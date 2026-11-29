Кравцов: Школьникам не будут давать домашние задания на зимние каникулы
29 ноября 202603:32
Денис Постольский
В России домашнюю работу на время зимних каникул с 31 декабря по 11 января школьникам давать не будут, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
«На период каникул домашние задания не задаются», — указал он.
Продолжительность зимних каникул для школьников в России составит 11 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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