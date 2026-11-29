Как заявил Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, речь идет о ежемесячной выплате не ниже прожиточного минимума для женщин, которые не работают, а занимаются детьми. «Мы настаиваем на введении «маминой зарплаты», - указал он.

Парламентарий также предложил расширить выплаты по уходу за ребенком. Платить их не до полутора, а до трех лет - на столько женщина может уйти в декрет по закону.

Миронов считает, что данные меры станут весомым подарком женщинам и вкладом в демографию.

Ранее заведующий сектором воспроизводства населения и демографической политики МГУ Владимир Архангельский объяснил, что люди, состоящие в браке, живут дольше в том числе из-за особой семейной атмосферы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

