В Госдуме предложили ввести ежемесячную выплату для матерей
В Госдуме предложили ввести в России зарплату для мам, сообщает РИА Новости.
Как заявил Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, речь идет о ежемесячной выплате не ниже прожиточного минимума для женщин, которые не работают, а занимаются детьми. «Мы настаиваем на введении «маминой зарплаты», - указал он.
Парламентарий также предложил расширить выплаты по уходу за ребенком. Платить их не до полутора, а до трех лет - на столько женщина может уйти в декрет по закону.
Миронов считает, что данные меры станут весомым подарком женщинам и вкладом в демографию.
Ранее заведующий сектором воспроизводства населения и демографической политики МГУ Владимир Архангельский объяснил, что люди, состоящие в браке, живут дольше в том числе из-за особой семейной атмосферы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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