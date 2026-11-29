Также были нанесены удары по морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. Поражены электроподстанция «Нивки» мощностью 330 кВ в Киеве и Белоцерковская теплоэлектроцентраль в Киевской области. Данные объекты обеспечивали работу украинских предприятий военно-промышленного комплекса.

Кроме того, российские военные поразили сухогруз в акватории Черного моря восточнее Одессы. Судно доставляло на Украину грузы военного назначения.

Ситуация с энергосистемой на Украине ухудшается из-за ударов ВС РФ. Власти Киева предупреждают, что стабильная работа систем жизнеобеспечения столицы находится «под большим вопросом». Эксперты говорят, что собственная генерация электроэнергии в городе не подлежит полному восстановлению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

