Минобороны РФ заявило об ударах по энергетической инфраструктуре Украины
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщило в Telegram Минобороны РФ.
Также были нанесены удары по морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. Поражены электроподстанция «Нивки» мощностью 330 кВ в Киеве и Белоцерковская теплоэлектроцентраль в Киевской области. Данные объекты обеспечивали работу украинских предприятий военно-промышленного комплекса.
Кроме того, российские военные поразили сухогруз в акватории Черного моря восточнее Одессы. Судно доставляло на Украину грузы военного назначения.
Ситуация с энергосистемой на Украине ухудшается из-за ударов ВС РФ. Власти Киева предупреждают, что стабильная работа систем жизнеобеспечения столицы находится «под большим вопросом». Эксперты говорят, что собственная генерация электроэнергии в городе не подлежит полному восстановлению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минобороны РФ заявило об ударах по энергетической инфраструктуре Украины
- Кравцов: Школьникам не будут давать домашние задания на зимние каникулы
- Мелони: Поддержка Украины не может быть выше национальных интересов Италии
- В Госдуме предложили ввести ежемесячную выплату для матерей
- Маск обвинил USAID в гибели людей
- СМИ: ВСУ использовали систему HiSKY Израиля против Крымского моста
- СМИ: состояние Маска за день увеличилось на $39,7 млрд
- Хуснуллин: Завершен подготовительный этап восстановления Крымского моста
- МВД: Более 70 человек задержаны после драки на матче «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»
- Состояние американского миллиардера сократилось на 91% за три с половиной года