Мелони: Поддержка Украины не может быть выше национальных интересов Италии
29 ноября 202603:03
Денис Хоноров
Национальные интересы Италии всегда будут стоять выше помощи Украине, заявила премьер-министр Джорджа Мелони, сообщает РИА Новости.
Об этом она сообщила после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским по поводу атаки ВСУ на ливийский порт Бенгази. «Он прояснил некоторые свои предыдущие заявления, которые, очевидно, вызывали немало сомнений», - отметила глава правительства.
Ранее стало известно, что Мелони и Зеленский провели напряженный разговор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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