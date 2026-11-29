Об этом она сообщила после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским по поводу атаки ВСУ на ливийский порт Бенгази. «Он прояснил некоторые свои предыдущие заявления, которые, очевидно, вызывали немало сомнений», - отметила глава правительства.

Ранее стало известно, что Мелони и Зеленский провели напряженный разговор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

