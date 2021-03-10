В Минцифры назвали причину сбоя в работе сайтов российских госорганов

Причиной недоступности ряда государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО «Ростелеком», сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



В ведомстве добавили, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры по восстановлению работоспособности сети.

В Минцифры добавили, что сбои в работе сайтов российских госорганов и действия Роскомнадзора в отношении соцсети Twitter никак не связаны.



Ранее в СМИ появились сообщения о недоступности сайтов ряда госорганов РФ, в том числе правительства. Сбои начались после того, как Роскомнадзор намеренно начал замедлять работу Twitter в России, так как за руководство соцсети не предприняло мер для удаления противоправного контента, сообщает «Свободная пресса».

