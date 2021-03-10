Связи нет, а грабли есть. Роскомнадзор взялся за Twitter

Роскомнадзор объявил о замедлении скорости сервиса микроблогов Twitter. И пригрозил полной блокировкой работы сервиса, если компания продолжит игнорировать требования российского законодательства и предписаний надзорного органа. Скорость работы Twitter искусственно замедлена с 10 марта на всех мобильных и на половине стационарных устройств в России, говорится в сообщении ведомства. Компания систематически не исполняет требования по удалению контента, запрещенного в России, пояснил Роскомнадзор причины своих действий. Там напомнили, что Twitter с 2017 года и до сих пор не удаляет сообщения, в которых усмотрены попытки склонить детей к суициду, контент с детской порнографией и информацию об употреблении наркотиков. За эти годы Роскомнадзор направил компании больше 28 000 требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. На 10 марта 2021 года не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией.

Споров нет, с тиражированием такой информации бороться необходимо, возможно, даже жестко, но на результат. А результат пока таков: для Twitter все эти действия – что слону дробина. Как заявил НСН глава Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по развитию интернета Герман Клименко, для Twitter даже нет разницы, будет он в России заблокирован или нет. Что касается ограничения скорости, то, по мнению г-на Клименко, эта мера выбрана в связи с тем, что «возможно, Роскомнадзор стесняется повторить опыт Telegram. Опыт блокировки оказался неэффективным, он не подействовал на игроков рынка», - отметил собеседник НСН.

Зато, прямо как в случае с блокировкой Telegram, грабли вдарили по своим. Но если тогда под раздачу попали сторонние и ни в чем не повинные интернет-сервисы, то в этот раз рукоятка прилетела прямо в лоб. Вскоре после заявления Роскомнадзора о том, что работа Twitter в России замедлена, стало известно о сбое в работе сайтов государственных структур, включая сайты Кремля, правительства, ряда министерств и ведомств, сервисов «Яндекса» и «Почты России». Проблемы при доступе в интернет испытывали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Краснодара, Саратова, Новосибирска и других городов, - сообщил «Интерфакс». К середине дня работоспособность ресурсов была восстановлена. Причиной неполадок стал сбой в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО «Ростелеком», - заявили в пресс-службе Минцифры. В министерстве и в самом «Ростелекоме» указали на отсутствие связи между сбоем в работе сайтов госорганов и действиями Роскомнадзора по ограничению работы Twitter.

Связи нет. А грабли есть.

