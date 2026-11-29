Маск обвинил USAID в гибели людей
29 ноября 202602:01
Денис Хоноров
Деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) привела к гибели многих людей, сообщил в соцсети Х американский миллиардер Илон Маск.
Так бизнесмен отреагировал на публикацию одного из пользователей, написавшего, что USAID использовалось как оружие для смены власти в других странах и вмешательства в выборы.
Ранее Маск заявил, что USAID профинансировало революцию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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