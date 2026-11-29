Так бизнесмен отреагировал на публикацию одного из пользователей, написавшего, что USAID использовалось как оружие для смены власти в других странах и вмешательства в выборы.

Ранее Маск заявил, что USAID профинансировало революцию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

