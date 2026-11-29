По данным издания, ФИФА поручила специальному комитету разобраться в обстоятельствах учреждения премии и дать оценку, нужно ли продолжать ее вручение. Организация склоняется к отмене награды или ее переименованию.

Пересмотр премии может быть связано с тесными отношениями президента ФИФА Джанни Инфантино с лидером США Дональдом Трампом. Кроме того, у представителей организации возникают вопросы о том, кто мог бы стать следующим обладателем награды.

Ранее Трамп выступил против отставки Инфантино с поста президента Международной федерации футбола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

