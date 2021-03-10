Сайт Роскомнадзора не работает после объявления о замедлении работы Twitter
В настоящее время не работает сайт Роскомнадзора. Это произошло на фоне заявления ведомства о том, что с 10 марта принимаются меры по первичному замедлению скорости работы Twitter.
Ранее сообщалось, что также не работают сайты Кремля и российского правительства, однако на момент написания этой заметки, эти ресурсы уже открывались.
Роскомнадзор принял решение замедлить работу Twitter из-за игнорированием соцсетью требований ведомства об удалении противоправных ссылок и публикаций.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаов сообщил, что иностранные соцсети должны быть готовы к возможной блокировке в России, передает РИА ФАН.
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