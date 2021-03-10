Стало известно, почему Роскомнадзор не сможет замедлить Twitter
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН рассказал, чем закончится история противостояния Роскомнадзора и Twitter.
Роскомнадзор принял решение замедлить работу Twitter из-за игнорирования соцсетью требований ведомства об удалении противоправных ссылок и публикаций. После этого сайт ведомства перестал работать. Также сообщалось о сбоях в работе сайтов Кремля и российского правительства, МВД и Следственного комитета.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил, что блокировки интернет-сайтов в современном мире в принципе лишены смысла.
«Роскомнадзор принял решение о замедлении скорости доступа к Twitter и сбой в работе сайтов госорганов мог быть вызван именно этим. С другой стороны, это мог быть и хакерский заход по дестабилизации работы сайтов Госдумы и других учреждений. Нужно понимать, что Twitter, в отличие от других соцсетей, не требует больших скоростей для своей работы, так как вес контента, по большому счету, занимает очень мало и замедление не скажется на его работе. Так что замедление работы Twitter – не самая благодарная почва для Роскомнадзора, особенно после ситуации с попытками блокировки мессенджера Telegram», - сказал Кусков.
Он напомнил, что когда Роскомнадзор пытался блокировать Telegram, проблемы с работой сайтов госорганов тоже были, хотя и не сразу проявились.
Кусков отметил, что само ведомство не могло поступить иначе, кроме как начать блокировать Twitter, ведь многие иностранные ресурсы не выполняли его требования по удалению или, наоборот, восстановлению публикаций. Гендиректор Telecom Daily рассказал, что технически замедление осуществляется за счет оборудования, которое Роскомнадзор ставит на сети интернет-провайдеров, операторы в этом здесь даже не участвуют.
«Но проблема в том, что с технической точки зрения сделать стопроцентно неработающий ресурс тяжело, если не невозможно. Да и после ситуации с Telegram все это воспринимается на уровне шуток, а не реальной деятельности», - считает эксперт.
По его мнению, ситуация с блокировками может затянуться.
«Ситуация в принципе может закончиться тем, что они сядут за стол переговоров решат свои проблемы, но в текущей ситуации политической и экономической нестабильности, мне кажется, это маловероятно. Будет какая-то игра в блокировки доступа к ресурсам и пользователи просто начнут использовать VPN», - предрек эксперт.
По его словам, ведь даже если Twitter заблокируют в России, то зайти на этот сайт под VPN через серверы в Норвегии не составит труда.
Ранее в среду глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН объяснил отказ Роскомнадзора от немедленной блокировки соцсети.
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