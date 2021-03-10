Роскомнадзор замедлил работу Twitter

Роскомнадзор принял с 10 марта меры по первичному замедлению скорости работы Twitter. Об этом сообщает пресс-служба РКН.

В ведомстве отметили, что направили администрации соцсети свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований по удалению противоправных ссылок и публикаций.