Роскомнадзор замедлил работу Twitter

Роскомнадзор принял с 10 марта меры по первичному замедлению скорости работы Twitter. Об этом сообщает пресс-служба РКН.

В ведомстве отметили, что направили администрации соцсети свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований по удалению противоправных ссылок и публикаций.

Twitter, Facebook и Telegram грозят многомиллионные штрафы из-за призывов к акциям

Роскомнадзор принял решение замедлить работу Twitter «на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств» и пообещал в случае продолжения игнорирования требований принять меры вплоть до блокировки.




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