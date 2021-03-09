Twitter, Facebook и Telegram грозят многомиллионные штрафы из-за призывов к акциям
Соцсетям Facebook и Twitter грозят штрафы за отказ удалить информацию, в которой подростков призывают выйти на несанкционированную акцию в Москве, сообщает ТАСС.
Согласно данным, которые содержатся в картотеке мирового судебного участка Москвы номер 422, в суд поступили три протокола в отношении Facebook и три в отношении Twitter, составленные по статье КоАП РФ «нарушение порядка ограничения доступа к информации».
Размер штрафа за за отказ удалить запрещённую информацию, согласно действующему в РФ закону, составляет от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей. Таким образом Facebook и Twitter грозят штрафы по 12 миллионов рублей.
Штраф за отказ удалить информацию с призывами к подросткам к участию в незаконных митингах грозит и Telegram, однако в его случае речь идёт о восьми миллионах рублей.
Ранее президент России Владимир Путин призвал МВД активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия, сообщает RT. По его словам, подобные призывы являются нарушением закона и реагировать на них необходимо в соответствии с законом.
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