Путин обязал соцсети выявлять и блокировать запрещенный контент

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает интернет-ресурсы самостоятельно выявлять и блокировать размещенный в них незаконный контент, сообщает ТАСС.

Согласно документу, социальная сеть - это интернет-ресурс с персональными страницами, доступ к которому в течение 24 часов составляет более 500 тысяч пользователей в РФ.

С 1 февраля 2021 года соцсети должны будут самостоятельно отслеживать размещенный в них контент с целью выявления и блокировки запрещённой информации, к которой относятся материалы, содержащие порнографические изображения несовершеннолетних, а также информацию, склоняющую детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, о способах совершения самоубийства, призывы к самоубийству.

Кроме того должны блокироваться сообщения, в которых рассказывают об изготовлении и использовании наркотических средств, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино, а также информация, содержащая «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных митингах и акциях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин смотрит в интернете всё, что ему нужно, однако назвать его продвинутым пользователем нельзя, сообщает RT. Представитель Кремля также отметил, что российского лидера нет в социальных сетях.

