«У нас все открывается». Песков прокомментировал сбой в работе сайтов госорганов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не смогли подтвердить информацию о сбое в работе сайтов государственных органов «методом непосредственного апробирования», сообщает ТАСС.

Комментируя сообщения СМИ, он не исключил возможность каких-либо неполадок, и отметил, что каких-либо пояснений стоит ждать от профильных министерств.

Кроме того, Песков во время брифинга проверил работу сайтов Кремля и правительства, после чего рассказал, что «у него всё работает».

«Я у компьютера сижу. Я сейчас сделал это, у меня работает», - добавил представитель Кремля.

Ранее в СМИ появились сообщения о недоступности сайтов ряда госорганов РФ. Как передаёт Ura.ru, сбои начались после того, как Роскомнадзор намеренно начал замедлять работу Twitter в России. В частности, не открывались сайты Роскомнадзора, президента России, МВД РФ и Следственного комитета РФ.

В настоящее время неполадки устранены.

