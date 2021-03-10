«У нас все открывается». Песков прокомментировал сбой в работе сайтов госорганов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не смогли подтвердить информацию о сбое в работе сайтов государственных органов «методом непосредственного апробирования», сообщает ТАСС.
Комментируя сообщения СМИ, он не исключил возможность каких-либо неполадок, и отметил, что каких-либо пояснений стоит ждать от профильных министерств.
Кроме того, Песков во время брифинга проверил работу сайтов Кремля и правительства, после чего рассказал, что «у него всё работает».
«Я у компьютера сижу. Я сейчас сделал это, у меня работает», - добавил представитель Кремля.
Ранее в СМИ появились сообщения о недоступности сайтов ряда госорганов РФ. Как передаёт Ura.ru, сбои начались после того, как Роскомнадзор намеренно начал замедлять работу Twitter в России. В частности, не открывались сайты Роскомнадзора, президента России, МВД РФ и Следственного комитета РФ.
В настоящее время неполадки устранены.
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