Соцсеть «ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за запрещенную информацию
Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал социальную сеть «ВКонтакте» за несвоевременное удаление информации с призывом участвовать в несогласованной акции, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
В сообщении говорится, что в январе Роскомнадзор направил ООО «ВКонтакте» уведомление о необходимости удалить информацию с призывами граждан принять участие в запрещённой акции, однако соцсеть в течение суток с момента получения документа данную информацию не удалила.
В итоге ООО «ВКонтакте» было привлечено к ответственности по статье КоАП РФ «нарушение порядка ограничения доступа к информации». По решению суда компании назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей.
Ранее в российском суде были зарегистрированы 12 протоколов о миллионных штрафах из-за неудалённых материалов по вовлечению детей в незаконные акции, сообщает РИА ФАН. В частности, речь идёт о соцсетях Facebook, Twitter, TikTok и других.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru