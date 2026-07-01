Новак заявил, что российский рынок обеспечен топливом

Российский рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Новак: Компании держат рост цен на бензин в пределах инфляции

Выступая на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России, он указал, что дефициты на отдельных заправках и перебои случаются из-за проблем с логистикой.

«Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают», - добавил вице-премьер.

Ранее Совфед одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ, которые направлены на стимулирование обеспечения топливом внутреннего рынка, пишут «Известия».

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ФОТО: EPA/ТАСС/MAXIM SHIPENKOV
ТЕГИ:АЗСДефицитТопливоБензинАлександр Новак

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