Новак заявил, что российский рынок обеспечен топливом

Выступая на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России, он указал, что дефициты на отдельных заправках и перебои случаются из-за проблем с логистикой.

«Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают», - добавил вице-премьер.

Ранее Совфед одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ, которые направлены на стимулирование обеспечения топливом внутреннего рынка, пишут «Известия».

