Новак заявил, что российский рынок обеспечен топливом
Российский рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
Выступая на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России, он указал, что дефициты на отдельных заправках и перебои случаются из-за проблем с логистикой.
«Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают», - добавил вице-премьер.
Ранее Совфед одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ, которые направлены на стимулирование обеспечения топливом внутреннего рынка, пишут «Известия».
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