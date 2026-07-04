Собчак и Бузова объявили о воссоединении

Телеведущая Ксения Собчак сообщила о совместном выступлении на корпоративе с экс-ведущей телешоу «Дом-2» Ольгой Бузовой.

Собчак и Бузова опубликовали в соцсетях совместные видео и фото, отметив, что «ничего не предвещало» их воссоединения. По данным издания «Сплетник», девушки выступили на корпоративе в Омске, при этом Бузова была на костылях.