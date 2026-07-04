Собчак и Бузова объявили о воссоединении
Телеведущая Ксения Собчак сообщила о совместном выступлении на корпоративе с экс-ведущей телешоу «Дом-2» Ольгой Бузовой.
Собчак и Бузова опубликовали в соцсетях совместные видео и фото, отметив, что «ничего не предвещало» их воссоединения. По данным издания «Сплетник», девушки выступили на корпоративе в Омске, при этом Бузова была на костылях.
В сервисе «КИОН Музыка» ранее сообщили Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Бузова стала самой обсуждаемой поп‑исполнительницей в России, обойдя Надежду Кадышеву, Инстасамку, Мари Краймбрери, Анна Asti и Zivert.
Представители ведущих музыкальных стримингов говорили НСН, подводя итоги первого полугодия 2026 года, что Zivert входит в число самых популярных артистов. При этом песен Бузовой в топах чартов нет.
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