Электричество, бензин, паромы: Как коллапс в Крыму влияет на туристический сезон

До этого в туриндустрии сообщили, что из-за проблем с топливом россияне отменили на июнь почти 80% поездок в Крым. 

В Крыму на фоне атак ВСУ и обострения ситуации с топливом начались проблемы с туристическим сезоном. Туроператоры сообщают о почти 80% отмененных поездок в республику на июнь. На полуострове возникли перебои с электричеством, не ходят паромы. Кроме того, в республике временно перестали продавать бензин на АЗС. Все это происходит в разгар туристического сезона.

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БЕЗ СВЕТА И ВОДЫ

21 июня энергокомпания республики «Крымэнерго» в Telegram-канале сообщила, что на полуострове в результате повреждений в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов.

В свою очередь представители ГУП РК «Вода Крыма» объявили, что в связи с отсутствием электричества, большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия, обесточены. Отмечается, что сотрудники «Крымэнерго» продолжают аварийно-восстановительные работы. Штатная подача воды будет восстановлена после устранения аварии на электросетях.

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До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе введены отключения электричества для ликвидации перегруза сетей. Позже он объявил, что ситуация нормализовалась.

«Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован. Специалисты включают объекты генерации и дают мощность потребителям Севастополя», - написал Развожаев в своем канале в «Максе».

Глава администрации Ялты Янина Павленко также сообщила, что идет восстановление подачи электроэнергии и на южном берегу Крыма.

«Большая часть территории запитана. Работы продолжаются. Все сотрудники аварийных служб на местах. Жителей и гостей региона просим рационально использовать электричество», - написала она в «Максе».

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ПАРОМЫ И ФУРЫ

Кроме того, в воскресенье на Кубани временно приостановили паромные перевозки через Керченскую переправу. В оперштабе Краснодарского края рассказали, что водителям большегрузного транспорта в связи с запретом на проезд по Крымскому мосту необходимо выбирать альтернативный сухопутный маршрут: трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Позже оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщил, что движение по транспортному узлу утром воскресенья было открыто. Известно, что он был перекрыт свыше девяти часов.

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СИТУАЦИЯ С БЕНЗИНОМ

Кроме того, 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что с 09:00 часов по московскому времени в воскресенье в республике прекратили продавать бензин на АЗС.

Политик уточнил, что топливо на полуострове будут отпускать только госслужбам, которые обеспечивают жизнедеятельность Крыма. По словам Аксенова, для физических и юридических лиц продажа бензина временно прекращена и за наличный либо безналичный расчет, и по талонам.

До этого в регионе наблюдался дефицит топлива. Это ударило по туристическому сезону. Дело в том, что значительная часть туристов в России путешествует в Крым именно на машинах.

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С конца мая из‑за сложностей с логистикой и ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах ввели лимит на бензин АИ‑95 — не более 20 литров в одни руки в сутки. С 31 мая бензин в приоритетном порядке отпускали коммунальной и социальной технике, а также по талонам без ограничений. Теперь его временно перестали продавать физическим и юридическим лицам.

КАК ЭТО УДАРИЛО ПО ТУРИСТИЧЕСКОМУ СЕЗОНУ?

Издание РБК писало, что владельцы отелей, гостевых домов, виноделен и туроператоры заявили о резком росте количества отмен бронирований. По словам участников туротрасли России, с начала лета отмечаются отмены поездок.

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«На июнь аннулируется 80% забронированных заездов, на оставшиеся два летних месяца — 50%. Новые брони в небольшом количестве появляются на август — сентябрь», - говорится в публикации.

При этом известно, что летний сезон туристы начали активно бронировать в конце 2025 года, а к майским праздникам в одной из туркомпаний было выполнено 60–70% плана продаж. Однако после того, как начались перебои с топливом, количество отказов резко увеличилось. Клиентам возвращают полную стоимость поездок и собственную комиссию.

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Что касается гостиничного бизнеса, то за несколько дней топливного кризиса количество отказов превысило показатель за весь 2025 год. Загрузка составила примерно 30% при норме для июня в 65–70%. Похожая ситуация сложилась в гостевых домах под Алуштой. В июне было отменено около 90% бронирований.

Председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова в беседе с НСН подтвердила, что россияне отказываются от поездок в Крым в июне, но отмен на июль-август, по ее словам, пока не так много.

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«Если говорим об отмене в 30%, то 20% — это июнь, 10% идет на июль-август. Самое главное — продуктового коллапса нет, продукты есть. Абсолютно точно есть отмены бронирований, это больше касается июня, на ближайшие даты. Это связано даже больше не с топливом, так как канистры в сто литров можно провозить через Крымский мост. Этого достаточно, чтобы путешествовать по Крыму. Июнь по потоку будет у нас не самый лучший, но я думаю, что ситуация стабилизируется. Июль, август и сентябрь восполнят количество туристов, даже, возможно, октябрь, если будет теплый. Многие люди переносят даты поездок, не отменяют», - уточнила она.

Ранее в Минздраве России сообщили, что в Крыму 21 июня в результате ночной атаки БПЛА ВСУ в больницы республики госпитализировали 14 пострадавших, включая двоих детей. Всего, по словам Сергея Аксенова, при атаке ВСУ на Керченский полуостров погибли четыре человека, еще 28 были ранены, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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